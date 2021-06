Tuttosport, Vlahovic, Juventus pronta all’assalto: la Fiorentina lo valuta 50-60 milioni

Almeno un nuovo bomber. Due se Cristiano Ronaldo deciderà di chiudere l’avventura in bianconero con un anno d’anticipo. Il primo passo della Juventus è la conferma di Morata, il secondo sarà l’assalto a Vlahovic della Fiorentina. Il bomber intriga per diversi motivi: età, qualità tecniche e margini di miglioramento. Sarebbe un investimento, non un semplice acquisto. A Firenze si parla di 50-60 milioni. Ma soprattutto ora come ora il patron Rocco Commisso non vorrebbe privarsi del proprio gioiello. Un tentativo verrà effettuato poi dipenderà molto dalla Fiorentina e da Gattuso e dalla ricca concorrenza, ci pensa anche il Tottenham. Lo scrive Tuttosport.

