De Santis: “Insigne? Più di una suggestione. Non è detto che sia bollito, guardate El Shaarawy”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il procuratore e agente FIFA, Lorenzo De Santis, ha così parlato di Lorenzo Insigne, calciatore del Toronto accostato recentemente alla Fiorentina: “Viene da un’esperienza non positiva in MLS, ha almeno 3 o 4 anni di carriera ancora davanti a sé, ha recentemente cambiato agente. Potrebbe essere più di una suggestione, in Italia ha dimostrato più volte il suo valore. Il calcio è fatto di corsi e ricorsi, parlavamo tempo fa del ritorno di Muriel che ad oggi è solo una suggestione. Chi torna da campionati esteri non è detto che sia bollito, guardate El Shaarawy che non è chissà quale punta di diamante, ma alla Roma è molto utile anche dopo essere stato in Cina. Tra Insigne e uno che si deve ambientare, prendo tutta la vita Insigne”.