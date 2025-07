Pedullà rivela: “Dzeko ha incontrato Insigne in vacanza e gli ha detto di venire alla Fiorentina”

Nel corso della diretta Twitch su Passione Fiorentina, l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha raccontato un retroscena che ha come protagonisti il nuovo attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, e Lorenzo Insigne.

“Insigne? Vi racconto un retroscena. Avevo dato la notizia della telefonata tra lui e Sarri, confermata dallo stesso Insigne. Sarri lo vorrebbe ma non si sa ancora quando la Lazio potrà fare mercato. Ieri però Insigne in Sardegna ha incontrato Dzeko, in vacanza, e mi risulta che Dzeko gli abbia detto: “Perché non vieni a Firenze?”. Per il modo che ha di giocare Pioli, però, non sono previsti gli esterni. Con Fazzini e Gudmundsson si sente coperto per il ruolo da sotto punta. Se resta può farlo anche Beltran e, se dovesse arrivare, può farlo Esposito.”