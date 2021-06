Bargiggia: “De Laurentiis spera di cedere Insigne alla Fiorentina. Valutazione? Servono 25 milioni”

“Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per Lorenzo Insigne, il capitano e bandiera del Napoli: 25 milioni di euro. Ma questa, ad oggi è soltanto una valutazione virtuale perché, per l’attaccante non ci sono ancora pretendenti e, di conseguenza, trattative aperte. Ma è chiaro che, intorno al futuro di Insigne si sta preparando una nuova guerra di posizione tra il club e il giocatore, legata essenzialmente alla scadenza del contratto nel 2022. Un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione che era arrivato in coda ad un braccio di ferro sanguinoso tra Aurelio De Laurentiis e Fabio Andreotti, l’ex agente dell’attaccante. Il patron del Napoli non ha proposto nessun tipo di rinnovo al giocatore; e i rappresentanti di quest’ultimo si guardano bene dal voler far trasparire qualche segnale di apertura.

Perché adesso c’è un orizzonte temporale che, visto da ambo le parti ha un significato strategico importante: i prossimi Europei. Visto dalla parte di Insigne ha esattamente questo significato: un buon torneo alzerebbe come minimo il potere contrattuale in sede di eventuale rinnovo. Oppure accenderebbe l’interessamento di qualche pretendente.

Per De Laurentiis invece, un Europeo sotto tono del capitano, ne abbasserebbe di molto il valore e quindi l’eventuale cifra del rinnovo. In cuor suo il padrone del Napoli spera anche che l’approdo di Gattuso a Firenze e, il possibile ingaggio di Sarri da parte della Lazio, possa portare uno dei due club a trattare il capitano; a queste cifre e su queste basi però crediamo che, realisticamente in questa fase non ci siano molte possibilità.”

