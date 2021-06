Pradè ha firmato il rinnovo due settimane fa, ma il comunicato ufficiale solo alla fine del mese

A gennaio la sua permanenza era assai complicata da pronosticare, poi con il passare del tempo la scelta di continuare insieme, arrivata due mesi fa, nel mese di marzo, con la conseguente firma sul contratto, il nero su bianco arrivato due settimane fa. Un rinnovo di contratto fortemente voluto perchè convinto che si possa fare bene dopo le difficoltà incontrate in questi due anni.

Stiamo parlando di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina che è nel mirino di molti tifosi viola dopo le due stagioni non esaltanti della squadra di Firenze. Ecco, nonostante i risultati deludenti, la proprietà ha visto lavorare bene Pradè ed è consapevole che gli errori degli ultimi campionati sono stati frutto di diverse scelte sbagliate che non sono dipese direttamente dal direttore sportivo ex Roma, Sampdoria e Udinese.

L’annuncio del rinnovo di Daniele Pradè arriverà tra la fine del mese e l’inizio del mese di luglio, proprio in contemporanea con la scadenza del suo attuale contratto, che scade il 30 giugno.

A Pradè il merito di averci messo sempre la faccia, nei momenti negativi e aver spiegato sempre tutte le scelte, anche quelle che lasciavano più di un dubbio. Adesso con Gattuso parte un nuovo vero progetto viola, di rilancio, cosi come avvenne nel 2012, dopo due anni nefasti, e in quel rilancio il protagonista fu proprio il direttore sportivo romano, affiancato da Macia (in pole per tornare ad affiancarlo). Insomma, speriamo che la storia si ripeta, con soddisfazioni ancora più grandi.

Flavio Ognissanti

