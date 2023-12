Orazio Accomando rivela: “Insigne piace molto a Italiano, la Fiorentina vuole un esterno a gennaio”

Nella giornata di oggi il giornalista di Dazn Orazio Accomando ha parlato di Insigne accostandolo alla Fiorentina (LEGGI QUI LA NOTIZIA), queste le sue parole nel pomeriggio a Radio Bruno, interrogato sull’argomento:

“Alla Fiorentina piace parecchio Lorenzo Insigne piace ad Italiano e la società viola sta cercando un esterno nel mercato di gennaio. Per ora si tratta di una suggestione, dobbiamo anche dire che l’operazione non è facile. Insigne si sente ancora un giocatore importante e il suo sogno è quello di partecipare al prossimo europeo che si giocherà a giugno. Non credo che Insigne abbia la mentalità di Ibrahimovic però si sente ancora un calciatore decisivo. La vittoria dello scudetto del Napoli lo scorso anno lo ha motivato tantissimo. Il suo ingaggio al momento è di circa 10 milioni e sicuramente dovrà essere il ragazzo ad abbassarsi lo stipendio se vuole tornare in Italia”

