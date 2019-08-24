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Pareggia e passa in vantaggio il Napoli. Rigore assurdo concesso e non controllato alla VAR

Pareggia il Napoli con un tiro sotto l'incrocio al 38 del primo tempo. 2' minuti più tardi Insigne porta in vantaggio i partenopei con un calcio di rigore. Penaly, c'è da dire, inventato totalmente da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 22:15
Pareggia e passa in vantaggio il Napoli. Rigore assurdo concesso e non controllato alla VAR -
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Pareggia il Napoli con un tiro sotto l'incrocio al 38 del primo tempo. 2' minuti più tardi Insigne porta in vantaggio i partenopei con un calcio di rigore. Penaly, c'è da dire, inventato totalmente dall'arbitro di gara. Stupisce la totale assenza della consultazione della VAR

Ci sarà da discutere al termine della gara

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