Pareggia e passa in vantaggio il Napoli. Rigore assurdo concesso e non controllato alla VAR
Pareggia il Napoli con un tiro sotto l'incrocio al 38 del primo tempo. 2' minuti più tardi Insigne porta in vantaggio i partenopei con un calcio di rigore. Penaly, c'è da dire, inventato totalmente da...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 22:15
Pareggia il Napoli con un tiro sotto l'incrocio al 38 del primo tempo. 2' minuti più tardi Insigne porta in vantaggio i partenopei con un calcio di rigore. Penaly, c'è da dire, inventato totalmente dall'arbitro di gara. Stupisce la totale assenza della consultazione della VAR
Ci sarà da discutere al termine della gara