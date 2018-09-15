Insigne: “Contento per il goal dopo un momento buio. Vittoria importante”

Il match winner della sfida tra Napoli e Fiorentina, Lorenzo Insigne ha parlato a Sky:“Sto bene, dopo il viaggio con la Nazionale ero stanco ma ci tenevo a far bene soprattutto per il mio periodo un p...

A cura di Redazione Labaroviola 15 settembre 2018 19:48

Napoli's forward Lorenzo Insigne during italian Serie A soccer match between SSC Napoli and AFC Fiorentina at the San Paolo stadium in Naples, 15 September 2018. ANSA / CESARE ABBATE

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