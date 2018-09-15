Insigne: “Contento per il goal dopo un momento buio. Vittoria importante”
Il match winner della sfida tra Napoli e Fiorentina, Lorenzo Insigne ha parlato a Sky:“Sto bene, dopo il viaggio con la Nazionale ero stanco ma ci tenevo a far bene soprattutto per il mio periodo un p...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 19:48
Il match winner della sfida tra Napoli e Fiorentina, Lorenzo Insigne ha parlato a Sky:
“Sto bene, dopo il viaggio con la Nazionale ero stanco ma ci tenevo a far bene soprattutto per il mio periodo un po’ negativo. Il goal? Sono contento per il goal ma soprattutto per la vittoria che è molto importante, diamo sempre il massimo e giochiamo uniti. Abbiamo dato una bella risposta. Grazie ai nostri tifosi”.