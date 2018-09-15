Insigne porta in vantaggio il Napoli al 80’, sfortunato Pezzella
Minuto 80’ e cade la diga della Fiorentina, Milik trova un cucchiaio dentro per Insigne che calcia dopo un buon controllo a centro area, sfortunato Pezzella: la sfera passa sotto le sue gambe. 10 minu...
A cura di Gabriele Caldieron
15 settembre 2018 19:20
Minuto 80’ e cade la diga della Fiorentina, Milik trova un cucchiaio dentro per Insigne che calcia dopo un buon controllo a centro area, sfortunato Pezzella: la sfera passa sotto le sue gambe. 10 minuti per le speranze viola.
Gabriele Caldieron