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Insigne porta in vantaggio il Napoli al 80’, sfortunato Pezzella

Minuto 80’ e cade la diga della Fiorentina, Milik trova un cucchiaio dentro per Insigne che calcia dopo un buon controllo a centro area, sfortunato Pezzella: la sfera passa sotto le sue gambe. 10 minu...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
15 settembre 2018 19:20
Insigne porta in vantaggio il Napoli al 80’, sfortunato Pezzella -
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Minuto 80’ e cade la diga della Fiorentina, Milik trova un cucchiaio dentro per Insigne che calcia dopo un buon controllo a centro area, sfortunato Pezzella: la sfera passa sotto le sue gambe. 10 minuti per le speranze viola.

Gabriele Caldieron

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