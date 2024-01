Pedullà fa chiarezza: “Insigne vuole tornare in Italia ma per ora non c’è niente con la Fiorentina”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina (tutti i martedi e i venerdi dalle 14), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione riguardante Lorenzo Insigne, queste le sue parole:

“Ritorno in Italia? L’ho controllata due giorni fa. Non ha risolto il proprio contratto con il Toronto, lui vuole tornare al 100% in Italia. Ma non da ora, già dalla scorsa estate. È stato accostato alla Lazio, ma adesso non può fare operazioni. È stato accostato alla Fiorentina, ma non mi risultano tracce fino a questo momento. Rientra nei casi di gennaio: Bonucci, Bernardeschi e Insigne. Tre calciatori che vogliono tornare in Italia dopo esperienze non esaltati”.

