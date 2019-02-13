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Curiosità: Insigne come Bonucci? Il figlio in tv nello scherzo de "Le Iene" con la maglia della Fiorentina. Il video

Lorenzo Insigne è stato preso di mira dal programma televisivo 'Le Iene'. Il calciatore del Napoli, infatti, è stato ingannato dalle telecamere di Italia Uno in uno scherzo a base di gelosia. Tra le v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 09:27
Curiosità: Insigne come Bonucci? Il figlio in tv nello scherzo de "Le Iene" con la maglia della Fiorentina. Il video - Napoli's forward Lorenzo Insigne during italian Serie A soccer match between SSC Napoli and AFC Fiorentina at the San Paolo stadium in Naples, 15 September 2018. ANSA / CESARE ABBATE
Napoli's forward Lorenzo Insigne during italian Serie A soccer match between SSC Napoli and AFC Fiorentina at the San Paolo stadium in Naples, 15 September 2018. ANSA / CESARE ABBATE
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Lorenzo Insigne è stato preso di mira dal programma televisivo 'Le Iene'. Il calciatore del Napoli, infatti, è stato ingannato dalle telecamere di Italia Uno in uno scherzo a base di gelosia. Tra le varie scene, a un certo punto nel salotto dell'attaccante partenopeo si vedono la moglie e il figlio Cristian, che indossa una maglia personalizzata della Fiorentina (numero 24, come il padre, e il proprio nome sul retro). Semplice coincidenza o una storia "alternativa" come tra Bonucci e il figlio Lorenzo?

Fonte: Calciomercato.com

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