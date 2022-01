“Solo in Italia senti certe cose, mai sentito che in Germania l’ASL di Friburgo blocchi una partita”

Nel corso del suo intervento a Violafun di Alfredo Pedullà, il noto esperto di mercato ha parlato anche delle partite che non si giocano per via dei blocchi delle varie ASL, le sue parole:

“In altri paesi sono messi peggio di noi ma stanno andando avanti, non vedo perchè noi dobbiamo fermarci, la cosa più assurda è che è stato interrotto il protocollo. Non va bene che tutto sia in mano alle ASL, avete mai letto che l’ASL di Friburgo o di Mönchengladbach ha chiesto il rinvio? Solo in Italia accadono certe cose. Ci parlano di bolla, poi Insigne del Napoli va a Roma per firmare il contratto con il Toronto…”

ASL BLOCCA UDINESE, LE MOTIVAZIONI DELL’ASL DI UDINE