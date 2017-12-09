Ugolini: "Insigne farà un tentativo per esserci contro la Fiorentina, attesa per la reazione del Napoli"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport al seguito del Napoli di Maurizio Sarri, ha fatto il punto della situazione in vista della partita che vedrà i partenopei opposti alla Fiorentina: "Insigne fa...

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport al seguito del Napoli di Maurizio Sarri, ha fatto il punto della situazione in vista della partita che vedrà i partenopei opposti alla Fiorentina: "Insigne farà un tentativo per capire se sarà in grado o meno di scendere in campo domani contro la Fiorentina. È un elemento importante per il Napoli, considerando anche che Dries Mertens non segna da 4 partire metre Callejon è a secco dalla partita contro la Spal. Loro tre, da soli, hanno messo a segno la metà dei gol della squadra di Sarri e sono quindi fondamentali per il suo gioco. Dagli azzurri tutti si aspettano una reazione a livello mentale e caratteriale, visto che le ultime du sconfitte hanno determinato la perdita del primato in classifica e l'eliminazione dalla Champions League".