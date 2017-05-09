Calamai: "ADV stanco da anni, Berna vale quanto Insigne"

Luca Calamai, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Blu della situazione in casa viola: "ADV è stanco di questa situazione, è un malumore accumulato negli anni, non capisce la c...

Luca Calamai, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Blu della situazione in casa viola: "ADV è stanco di questa situazione, è un malumore accumulato negli anni, non capisce la contestazione dei tifosi. Non c'è però chiarezza da parte della società: è chiaro che non possiamo lottare con le prime. Bernardeschi? Fa bene a chiedere 5 milioni di euro per il rinnovo, ma la società quei soldi non li ha. Lui però ha ragione: se Insigne ne prende 4 al Napoli, lui non è certo da meno".