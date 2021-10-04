"Insigne è franato su Dragowski, non poteva rialzarsi. Il gol del Napoli era da annullare"

Il pareggio del Napoli contro la Fiorentina è sotto la lente di ingrandimento per il fallo di Insigne su Dragowski

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato così a Radio Sportiva il gol dell'1-1 segnato dal Napoli ieri a Firenze, con la ribattuta in rete di Lozano dopo il rigore parato da Dragowski a Insigne e soprattutto il contatto fra lo stesso portiere della Fiorentina e il capitano azzurro: "Insigne è franato sul portiere viola, che sul tiro di Lozano non ha avuto tempo e modo per rialzarsi. Il gol era da annullare", le sue dichiarazioni su uno degli episodi da moviola che più hanno diviso in questo settimo turno di Serie A. Lo riporta TMW

BABACAR DIFENDE FIRENZE SUL CASO KOULIBALY

https://www.labaroviola.com/babacar-koulibaly-firenze-mi-ha-cresciuto-quelli-che-ti-hanno-insultato-sono-sono-solo-ignoranti/152189/