Insigne cambia agente, ritorna in Italia? Accostato anche alla Fiorentina che ha bisogno di un esterno

Novità per Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli rientrato in città da poco dopo la stagione vissuta in Mls con il Toronto FC. Il calciatore napoletano ha ufficializzato questa mattina via social il cambio d’agente: Insigne sarà ora gestito dall’agenzia You First, con sede in Spagna e in Italia, che già ha tra i suoi assistiti calciatori come l’ex Napoli Fabian Ruiz, il capitano del Milan Calabria, ma anche il laziale Luis Alberto. Che sia una mossa, quella di Insigne, per poter tornare a giocare in Europa? Il contratto con il Toronto FC scadrà solo nel 2026 ma se ci fosse l’occasione giusta non è impensabile un rientro dell’ex azzurro. Nelle ultime settimane Insigne è stato accostato anche alla Fiorentina dopo il flop degli esterni viola.

