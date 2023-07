Non c’è Fiorentina nel futuro di Insigne. Direbbe addio al Canada solo se lo richiamasse il Napoli

Nelle ultime ore è circolata dagli ambienti partenopei la notizia di un possibile approdo di Lorenzo Insigne alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato perchè stufo del Toronto e pentito del suo trasferimento (CLICCA QUI PER LEGGERE). Il calciatore classe 1991 lo scorso anno ha fatto la scelta di andare nel campionato canadese cambiando vita dopo il mancato rinnovo con il Napoli. I primi 12 mesi non sono stati molto positivi con il campione italiano che ha dovuto fare i conti con l’ambientamento a Toronto che non è stato semplicissimo. Nei programmi di Insigne però in questo momento non c’è la Fiorentina e le possibilità di ritornare in Italia sono molto remote. Il ragazzo tornerebbe in serie A solo in caso di clamorosa chiamata dal Napoli, città e squadra che restano nel suo cuore anche perchè lo scudetto è arrivato proprio dopo il suo addio.