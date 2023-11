Bucchioni: “Theate è il colpo in difesa mancato in estate. Insigne possibilità per la Fiorentina”

Enzo Bucchioni ha parlato della situazione mercato in casa Fiorentina, dai movimenti estivi a quelli possibili a gennaio. Le parole di Bucchioni a Radio Bruno:

“Serve un esterno che sappia fare gol, questi 4 esterni, escluso Nico Gonzalez, non sanno fare gol. Bisogna trovare un esterno già pronto a gennaio perché non c’è tempo di inserire i nuovi colpi. Stesso discorso per il difensore centrale, Theate è il colpo mancato in estate dove si voleva prendere un difensore mancino che poi non è più arrivato. Insigne vorrebbe andare alla Lazio ma sono coperti, la Fiorentina potrebbe anche inserirsi per lui, potrebbe essere un’idea intrigante, nel 2021 ha vinto l’Europeo con l’Italia. La Fiorentina indebolita? Il portiere è il solito, in difesa ti sei indebolito con la cessione di Igor, con Arthur invece ti sei rafforzato, la squadra aveva bisogno di un regista quindi a centrocampo ti sei migliorato, in attacco più o meno siamo li. Il gioco di Italiano è riuscito a far segnare persino Jovic e Cabral”

