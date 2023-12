Nazione, Laurienté solo in prestito, Samardzic costa 10 milioni. Insigne problema ingaggio 

Detto dei contatti per Laurienté del Sassuolo, raggiungibile comunque solo attraverso un prestito, Per Insigne, in forza al Toronto ma in questi giorni in Italia, il problema è sempre di natura economica. Costa un po’ di più Samardzic, che sembrava sul punto di lasciare l’Udinese ma che non si sta dimostrando abbastanza costante da veder lievitare troppo il suo prezzo: il quotidiano lo fissa ad appena 10 milioni. C’è anche Pafundi: il classe 2006 è poco impiegato, cerca un allenatore che lo valorizzi. Lo scrive La Nazione.

