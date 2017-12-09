Orlandini: "Senza Insigne sarà un'altra partita. La Fiorentina sta bene, anche se sugli esterni..."

Andrea Orlandini, ex di Fiorentina e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc: "Se gioca Insigne sarà una partita, altrimenti ne sarà un'altra. Lui è giocatore in grado di spostare gli e...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2017 13:05

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