Gazzetta, Insigne può tornare di moda per la Fiorentina. Ostacolo maxi ingaggio da 10 milioni

Scrive La Gazzetta dello Sport, la strada è in salita, se si pensa a come poter “limare” gli oltre 10 milioni di ingaggio che percepisce Lorenzo Insigne al Toronto in MLS, ma c’è una base più forte di qualsiasi ostacolo che è la volontà: in questo caso la molla può essere la grande voglia del calciatore di tornare in Serie A.

Magari un discorso con i viola è stato riaperto proprio in questi giorni in cui la Fiorentina si è interessata a Filippo Terracciano (poi andato al Milan) che ha come agente Andrea D’Amico, lo stesso procuratore che cura gli interessi dell’ex attaccante del Napoli. Già nel recente passato Insigne era stato accostato ai viola e il suo profilo potrebbe tornare di moda ora che Vincenzo Italiano ha bisogno di un giocatore in grado di integrarsi immediatamente nei suoi schemi. L’idea è molto costosa e altrettanto complicata, però la Fiorentina in passato ha già dimostrato di saper stupire con colpi a sorpresa.