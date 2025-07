Corriere dello Sport insiste: “Contatti tra la Fiorentina e i procuratori di Insigne. Venezia e Parma in pressing”

Lorenzo Insigne si è appena svincolato dal Toronto. Ci sarebbero già stati dei contatti tra la società viola e i procuratori del classe ’91. Tuttavia dal Viola Park smentiscono un interessamento per l’ex Napoli, su cui tra l’altro sono in pressing anche Venezia e Parma. In MLS Insigne ha realizzato 19 gol e servito 16 assist. Ad ogni modo la condizione necessaria affinché Pradè e Goretti accelerino per l’acquisto di un attaccante è che escano altri giocatori dal quel reparto. Lo scrive il Corriere dello Sport.