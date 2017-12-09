I convocati di Sarri per la partita contro la Fiorentina, fuori Insigne, non ci sarà
Napoli pronto alla sfida contro la Fiorentina, per riscattare la sconfitta in campionato contro la Juventus e quella in Champions League, con successiva eliminazione, contro il Feyenoord. Ancora assen...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 19:08
Napoli pronto alla sfida contro la Fiorentina, per riscattare la sconfitta in campionato contro la Juventus e quella in Champions League, con successiva eliminazione, contro il Feyenoord. Ancora assente Lorenzo Insigne, che aveva già saltato la trasferta in Olanda.
Questi i convocati di Maurizio Sarri: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Scarf, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Mertens, Leandrinho.
Gianlucadimarzio.com