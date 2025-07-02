Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina può valutare il colpo Insigne, c'è anche il Parma su di lui"

Anche Lorenzo Insigne non è più un calciatore del Toronto. L’ex capitano del Napoli ha chiuso la sua avventura nordamericana con un anno d’anticipo sulla naturale scadenza del contratto (fissata al 20...

Anche Lorenzo Insigne non è più un calciatore del Toronto. L’ex capitano del Napoli ha chiuso la sua avventura nordamericana con un anno d’anticipo sulla naturale scadenza del contratto (fissata al 2026), chiudendo così un triennio. Fatto di luci e ombre, 66 partite in Mls e 15 gol (più 15 assist). Insigne vuole altro per sé, e viene a cercarlo di nuovo in Italia. «Mi sento ancora in forma, ho voglia di fare bene altrove», avrebbe confidato l’attaccante a chi gli è vicino, famigliari e amici. Parole che sono un manifesto: Insigne, 34

anni compiuti lo scorso giugno, non vuole mollare. Infatti su di lui c’è la Serie A. Il Parma sarebbe disposto a offrirgli un posto e una nuova possibilità. Il club gialloblù è a caccia di esperienza e qualità. Ma anche la Fiorentina può valutare il colpo. A Toronto, Insigne percepiva undici milioni di euro netti l’anno, e queste sono cifre fuori portata per qualsiasi società in Italia. Ma la voglia di ritornare in Serie A potrebbe essere più forte di tutto il resto. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport