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Notizie Curva Nord Fiorentina

Caso ultras, i pm: "L'Inter ha indotto in errore la Commissione antimafia di Milano con delle omissioni"

02 ottobre 2024 16:46

I pm di Milano non hanno dubbi: "L'Inter intrattiene indirettamente rapporti con criminalità organizzata"

01 ottobre 2024 20:38

Cassano duro con Inzaghi e Barella, la reazione della Curva Nord nerazzurra: "Hai rotto il c***o"

05 settembre 2024 00:00

Battaglia tra neofascisti per prendere il controllo della Curva Nord dell'Inter. C'è anche il nome di La Russa

01 marzo 2024 17:24

Anche a Roma la storia non cambia, la Curva della Lazio canta: "Gasperini figlio di p****".

08 ottobre 2023 16:02

Trovati gli ultras dell'Inter che hanno usato violenza e minacce per cacciare i tifosi da San Siro

01 novembre 2022 23:30

La testimonianza da brividi: "Nella curva dell'Inter mi hanno detto «O te ne vai o ti spacco la faccia»"

31 ottobre 2022 10:45

Curva Inter non ci sta: "La questura di Firenze ci ha negato 140 biglietti, non verremo al Franchi"

22 ottobre 2022 13:32

Biglietto costa troppo, ultras Lazio diserteranno Lazio-Milan e attaccano Lotito: "Allo stadio vacci tu"

18 aprile 2022 21:23

La Curva Nord della Lazio contro Acerbi: "Te ne devi andare, sei un traditore e un coniglio"

23 dicembre 2021 00:11

Giudice Sportivo: due giornate a Koulibaly e Insigne. San Siro chiuso per 2 turni. La curva Nord...

27 dicembre 2018 16:14

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