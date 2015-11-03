Notizie Curva Nord Fiorentina

Caso ultras, i pm: "L'Inter ha indotto in errore la Commissione antimafia di Milano con delle omissioni"
02 ottobre 2024 16:46
I pm di Milano non hanno dubbi: "L'Inter intrattiene indirettamente rapporti con criminalità organizzata"
01 ottobre 2024 20:38
Cassano duro con Inzaghi e Barella, la reazione della Curva Nord nerazzurra: "Hai rotto il c***o"
05 settembre 2024 00:00
Battaglia tra neofascisti per prendere il controllo della Curva Nord dell'Inter. C'è anche il nome di La Russa
01 marzo 2024 17:24
Anche a Roma la storia non cambia, la Curva della Lazio canta: "Gasperini figlio di p****".
08 ottobre 2023 16:02
Trovati gli ultras dell'Inter che hanno usato violenza e minacce per cacciare i tifosi da San Siro
01 novembre 2022 23:30
La testimonianza da brividi: "Nella curva dell'Inter mi hanno detto «O te ne vai o ti spacco la faccia»"
31 ottobre 2022 10:45
Curva Inter non ci sta: "La questura di Firenze ci ha negato 140 biglietti, non verremo al Franchi"
22 ottobre 2022 13:32
Biglietto costa troppo, ultras Lazio diserteranno Lazio-Milan e attaccano Lotito: "Allo stadio vacci tu"
18 aprile 2022 21:23
La Curva Nord della Lazio contro Acerbi: "Te ne devi andare, sei un traditore e un coniglio"
23 dicembre 2021 00:11
Archivio