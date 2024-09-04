Cassano duro con Inzaghi e Barella, la reazione della Curva Nord nerazzurra: "Hai rotto il c***o"

I tifosi nerazzurri non hanno apprezzato i commenti negativi sul gioco dei nerazzurri e sulla rete segnata dal centrocampista all’Atalanta

Gli ultras dell’Inter non le mandano a dire ad Antonio Cassano. Dopo le ultime dichiarazioni dell’ex attaccante contro Simone Inzaghi e Niccolò Barella, i tifosi della Curva Nord hanno voluto oggi rispondere a Fantantonio dedicandogli uno striscione decisamente poco amichevole, apparso all’esterno dello stadio Meazza. “Cassano hai rotto il c…”, si legge sullo striscione, firmato appunto dalla Curva Nord.

Una risposta chiara e poco gentile nei confronti di Cassano che dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta aveva minimizzato l’importanza del lavoro di Simone Inzaghi. “Inzaghi nel primo anno e mezzo ha fatto un disastro”, aveva detto Fantantonio su Twitch a W El Futbol. “Mi dicono lui fa poco e niente e continua a fare quello che ha sempre fatto Conte – ha poi aggiunto -, io vedo quell’Inter lì, l’Inter di Conte. Non è Inzaghi che migliora i giocatori, ma viene comunque visto bene dalla stampa”.

Poco tenero Cassano era stato anche con Barella, liquidando così lo spettacolare gol al volo segnata dal centrocampista contro l’Atalanta: “Ha beccato il jolly come un mio ex compagno come Benassi al Torino”. E poi: “È un tipo di giocatore che non mi da niente, l’anno scorso non ha fatto una grande stagione”, ha detto Cassano, aggiungendo poi che “non stiamo parlando di Kroos o Modric”. Parole che non sono piaciute agli ultras nerazzurri: vedremo se nella prossima puntata di W El Futbol Cassano vorrà rispondere anche a loro.

Lo riporta virgilio.it

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