Curva Inter non ci sta: “La questura di Firenze ci ha negato 140 biglietti, non verremo al Franchi”

La curva dell’Inter è entrata in polemica con la questura di Firenze per alcuni biglietti non concessi. Questo quanto comunicato attraverso la pagina facebook, “Urlo della Nord”:

“Purtroppo oggi è andata in scena un’ennesima vigliaccata. Ci era stato promesso che 140 biglietti mancanti per la partita di stasera sarebbero stati recuperati dal settore cuscinetto di fianco al settore ospiti. Il questore di Firenze ha però deciso di negarceli. Per questo motivo la Curva Nord ha deciso di non andare a Firenze”.

