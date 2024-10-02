Caso ultras, i pm: "L'Inter ha indotto in errore la Commissione antimafia di Milano con delle omissioni"

La Procura di Milano denuncia una gestione ambigua dell'Inter: sottovalutazione del fenomeno ultras e duplicità di atteggiamento

Emergono nuovi dettagli sulle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Milano, che si concentrano su presunti comportamenti illegali dei gruppi di tifosi organizzati nelle curve di Inter e Milan. I pm Sara Ombra e Paolo Storari hanno evidenziato un aspetto che mette in discussione anche l'operato dell'Inter. Nei documenti si riporta che vi è stata "una totale sottovalutazione del fenomeno anche da parte della Commissione comunale antimafia indotta in errore da FC Inter". Il riferimento è alle audizioni dei dirigenti del club nerazzurro, avvenute il 15 marzo scorso presso la Commissione antimafia del Comune di Milano.

I pm sottolineano che le dichiarazioni dimostrano "la totale sottovalutazione del fenomeno qui investigato e il completo scollamento dalla realtà dello stadio, non senza considerare alcune omissioni in mala fede". Hanno inoltre rilevato "duplicità di atteggiamento (uno rivolto all’interno, dove le regole organizzative vengono pretermesse, e l’altro rivolto all’esterno, dove le medesime regole sono oggetto di formale ossequio)". Lo riporta TMW.

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