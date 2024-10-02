Convocati Fiorentina per la Conference League: ancora assente Pongracic, ci sono Kouadio e Baroncelli

In vista del prossimo impegno di Conference League di domani sera contro i New Saints, ecco la lista dei convocati

In vista del prossimo impegno di Conference League di domani sera, dove la Fiorentina affronterà i New Saints allo stadio Franchi, sono stati resi noti i convocati. Come preannunciato, è ancora out Pongracic, ma non mancano le novità: mister Palladino inserisce 2 due giovani della Primavera, precisamente Kouadio e Baroncelli. Ecco la lista dei convocati:

Bove: “Kouamè ci ha parlato e ci ha spiegato il perchè delle sue parole dopo Empoli”

https://www.labaroviola.com/bove-kouame-ci-ha-parlato-e-ci-ha-spiegato-il-perche-delle-sue-parole-dopo-empoli/270558/