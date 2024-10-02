Bove: "Kouamè ci ha parlato e ci ha spiegato il perchè delle sue parole dopo Empoli"

Edoardo Bove dalla sala stampa del Viola Park ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla vigilia della Conference

Edoardo Bove ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

"Non è questione di scossa, quando scendiamo in campo il nostro atteggiamento, abbiamo la consapevolezza di essere tanti giocatori nuovi e abbiamo bisogno di tempo. In Europa non c'è la possibilità di sbagliare tanto, siamo fortunati perchè siamo tanti e abbiamo la possibilità di provare in allenamento tante soluzioni.

Le parole di Kouamè sono state travisate, lui ci ha spiegato, voleva dire che c'è bisogno di giocare insieme, tutti abbiamo voglia di prenderci delle responsabilità, sarebbe stato strano e sbagliato il contrario, ognuno di noi vuole darsi da fare. Noi stiamo benissimo

Contro il Bodo Glimt è stata la prova di quanto questa competizione sia sottovalutata, vai a giocare su campi diversi, con condizioni climatiche a cui non siamo abituati, il terreno spesso non è in perfette condizioni. Questa è una competizione che ti dà grande esperienza, è una fortuna poterla fare. La Conference l'ho vinta ma non ero un protagonista

Sono a Firenze da un mese, non mi aspettavo che le persone fossero cosi accoglienti e disponibili. In questo mese ho vissuto più al Viola Park che altrove, adesso finalmente ho trovato casa"

CICCIO GRAZIANI HA PARLATO DI BIRAGHI E DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/graziani-questa-difesa-puo-giocare-bene-a-4-biraghi-non-puo-fare-il-centrale-di-sinistra/270537/