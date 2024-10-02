Graziani: "Questa difesa può giocare bene a 4. Biraghi non può fare il centrale di sinistra"

Ciccio Graziani ha parlato al Pentasport, esprimendo un suo parere sulla rosa della Fiorentina e su come dovrebbe giocare tatticamente

L’ex giocatore e allenatore Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla partita di domani: “In una partita come quella di domani, devi far giocare sia Kayode che Parisi. Devi dare modo ai ragazzi che giocano meno di sentirsi parte del progetto. Questi giocatori devono mettere minutaggio sulle gambe, saranno utili anche in campionato."

Sul modulo: “L’assetto tattico sarà un problema, perché come centrale di sinistra la Fiorentina non ha giocatori bravi. Se ci fai giocare Biraghi è un problema, non ha le caratteristiche, non può giocare a 3. Questa difesa a 4 può fare bene, mi sentirei più protetto. Le squadre forti sono quelle che prendono meno gol.”

Su questa squadra: “Ci sta non essere soddisfatti, ma la rosa è più forte di quella dell’anno scorso. Questa è una squadra che, se gestita bene e trovata la quadra, può regalarci delle belle soddisfazioni. Per me Gosens deve fare il titolare, Biraghi alternativa e poi c’è Parisi. Gosens lo faccio giocare anche nella difesa a 4, lo metto con Parisi esterno, visto che ha gamba e dalla metà campo in su è forte. Sapete quanti palloni potrebbe mettere in mezzo giocando più alto? Oppure metto Biraghi terzino e Gosens esterno, così si può sfogare offensivamente il tedesco. Con il 4-4-2 sarebbe perfetta la gestione delle fasce, con Colpani che fa il tornante a destra e dà una mano ai due davanti. Però, con questa rosa, personalmente giocherei con il 4-3-2-1, con Kean prima punta e Beltran e Gudmundsson leggermente più dietro.”

Sui commenti dei dirigenti: “I dirigenti non possono andare a dire all’allenatore di giocare a 3 a 4 ecc. Il dirigente fa il dirigente, l’allenatore l’allenatore, fine. Non siamo all’asilo. Secondo Commisso la squadra deve migliorare l’ottavo posto dell’anno scorso, e io sono d’accordo.”

Su Commisso: “Commisso è entusiasta e contento del ruolo che ricopre, vuole fare bene e ha voglia di far crescere la Fiorentina.”

LE PAROLE DI COLASANTO

https://www.labaroviola.com/colasanto-ag-fifa-svela-beltran-e-forte-stavo-per-portarlo-al-milan-ma-la-fiorentina-mi-anticipo/270534/