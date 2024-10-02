Colasanto (ag. Fifa) svela: "Beltran è forte, stavo per portarlo al Milan ma la Fiorentina mi anticipò"

L'intermediario ed esperto di calcio argentino ha parlato di Beltran, Valentini e Mati Moreno, elogiando i colpi fatti dalla Fiorentina

Filippo Colasanto, agente Fifa, intermediario di mercato ed esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando dei calciatori argentini in forza alla Fiorentina. Queste le sue parole:

Su Matias Moreno: “Viene da una squadra che non ha esperienza internazionale, non Boca e River per intenderci. Alto, bravo di testa, anticipa bene, abituato a giocare a uomo, molto duttile sulla linea difensiva, destro naturale. L’unico dubbio è, appunto, l’esperienza internazionale.”

Su Quarta: “Sono convinto che Martinez Quarta finirà la carriera da mediano, ha delle qualità importantissime, relegarlo in difesa è uno spreco.”

Su Valentini: “Valentini grandissimo colpo della Fiorentina, è davvero forte. Qui, una volta svezzati lui e Moreno, potrebbero diventare due giocatori molto importanti. Io penso che Valentini sarà nella rosa dell’Albiceleste al prossimo mondiale. Nicolas è un difensore eccezionale, ho provato a trattarlo con un club inglese, ma il Boca chiedeva tanti soldi nonostante il contratto in scadenza: farà innamorare i tifosi viola.

Su Beltran: “Beltran stavo per portarlo al Milan, la Fiorentina mi ha anticipato per una nottata. Si inserì la Roma e poi i viola, che secondo me hanno preso un grandissimo giocatore. Fa doppia punta, rifinitore, esterno, sa giocare bene a calcio. Evidentemente gli manca quel piccolo scatto, lo farà perché ha delle grandi qualità.”

PAIRETTO ARBITRO DI FIORENTINA-MILAN

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