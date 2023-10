Anche a Roma la storia non cambia, la Curva della Lazio canta: “Gasperini figlio di p****”.

Che Gasperini sia un allenatore odiato solo a Firenze è una favola che purtroppo non regge, che magari qualcuno racconta per far apparire male i tifosi della Fiorentina. A Milano, come a Roma e Firenze, la storia non cambia. Nel corso del primo tempo di Lazio-Atalanta la Curva Nord della Lazio se l’è presa con Gasperini, per il coro: “Gasperini figlio di pu***“. Un coro certamente da condannare dato che viene offeso il tecnico dell’Atalanta, ma che fa riflettere sul cattivo rapporto che Gasperini ha praticamente con la maggior parte delle tifoserie di serie A.

