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Koulibaly: "Prima della partita abbiamo visto i filmati di Chiesa per studiarlo. È un bel giocatore"

Al termine del match con la Fiorentina, il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha parlato in mixed zone: "Chiesa è un bel giocatore, sta attraversando un buon momento di forma. è in fiducia. Prima del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 16:17
Koulibaly: "Prima della partita abbiamo visto i filmati di Chiesa per studiarlo. È un bel giocatore" - Koulibaly
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Al termine del match con la Fiorentina, il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha parlato in mixed zone: "Chiesa è un bel giocatore, sta attraversando un buon momento di forma. è in fiducia. Prima della partita lo abbiamo visionato attraverso dei filmati, gli auguro ogni bene per la sua carriera, ma preferisco soffermarmi sui miei colleghi", ha riportato Radio Punto Zero.

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