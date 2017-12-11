Koulibaly: "Prima della partita abbiamo visto i filmati di Chiesa per studiarlo. È un bel giocatore"

Al termine del match con la Fiorentina, il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha parlato in mixed zone: "Chiesa è un bel giocatore, sta attraversando un buon momento di forma. è in fiducia. Prima del...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2017 16:17

Koulibaly

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