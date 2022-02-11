Salvata l'Atalanta per i "terrone" a Terracciano. Fiorentina definita razzista per colpa di un tifoso

Sono passate inosservate le offese razziste di ieri a Terracciano e Milenkovic, mentre l'intera Firenze fu accusata per un tifoso che offese Koulibaly

Ricorderete sicuramente la vicenda del tifoso della Fiorentina razzista daspato (giustamente) per gli ululati razzisti a Koulibaly. Tutti i media nazionali in quei giorni si concentrarono sulla vicenda dando una pessima immagine della città di Firenze. In quel periodo c'è stato un qualunquismo incredibile, con l'intera tifoseria viola etichettata come razzista.

Nella gara di ieri vinta a Bergamo ci sono stati due episodi deplorevoli. Tantissimi tifosi dell'Atalanta e non uno hanno offeso in maniera razzista Terracciano per la sua provenienza del Sud. Anche a Milenkovic dopo il gol è stato dato di zingaro. Ma nonostante tutti questi fatti nessuno nei media nazionali ha parlato della vicenda. E la domanda sorge spontanea, come mai vengono fatti sempre due pesi e due misure?

Lorenzo Bigiotti

COMMISSO HA CHIAMATO TERRACCIANO PER DARGLI LA SUA VICINANZA

https://www.labaroviola.com/commisso-chiama-terracciano-orgoglioso-di-essere-terrone-come-te/164982/