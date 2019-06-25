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"Koulibaly ha un prezzo di mercato pari a tutta la squadra della Fiorentina"

Il giornalista Paolo Del Genio su Tele A ha parlato della clausola da 150 milioni di Koulibaly: "Costa quasi quanto la Fiorentina appena presa da Commisso. Il mercato è diventato pazzo, ma lasciatemi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 12:46
"Koulibaly ha un prezzo di mercato pari a tutta la squadra della Fiorentina" - Koulibaly
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Il giornalista Paolo Del Genio su Tele A ha parlato della clausola da 150 milioni di Koulibaly: "Costa quasi quanto la Fiorentina appena presa da Commisso. Il mercato è diventato pazzo, ma lasciatemi definire improbabile il pagamento di una clausola così alta nonostante stiamo parlando di un difensore fenomenale. E’ una cifra che in pratica significa incedibilità a meno che non si presenti un'offerta davvero folle"

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