Repubblica, Milenkovic è la prima scelta del Napoli in caso di partenza di Koulibaly

Secondo Repubblica, il Napoli cerca un sostituto per Koulibaly che è dato in partenza. E agli azzurri piace molto Nikola Milenkovic, intenzionato a chiudere la sua esperienza alla Fiorentina. Non è sparito dai radar anche Marcos Senesi del Feyenoord, intrigato dall’opzione Napoli. Ma la prima scelta per i campi resta il serbo della Fiorentina, anche se ci sarà da capire chi sarà il nuovo tecnico al posto di Gattuso, anche lui dato in partenza.

