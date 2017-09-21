Koulibaly: ''Siamo tutti in forma, Fiorentina compresa. Campionato lungo...''

A Radio Kiss Kiss parla il difensore del Napoli Koulibaly, soffermandosi anche sulla Fiorentina: "La Juventus farà la sua strada, noi faremo la nostra. Facciamo di tutto per vincere sabato e continuar...

A Radio Kiss Kiss parla il difensore del Napoli Koulibaly, soffermandosi anche sulla Fiorentina: "La Juventus farà la sua strada, noi faremo la nostra. Facciamo di tutto per vincere sabato e continuare il nostro percorso. Siamo soltanto all'inizio, il campionato è ancora lungo e sappiamo che ci sono tante squadre forti. Stanno tutti bene, dal Milan alla Lazio, anche la Fiorentina. Quindi noi dobbiamo pensare soltanto a noi