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L'Atalanta finalmente dura con i tifosi razzisti: "Condanniamo questi comportamenti non in linea col club"

L'Atalanta dopo gli insulti a Koulibaly condanna i tifosi razzisti. Era rimasta in silenzio dopo gli epiteti ai viola Dalbert e Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 13:01
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L'Atalanta finalmente dura con i tifosi razzisti: "Condanniamo questi comportamenti non in linea col club"

Dopo dei cori razzisti subiti dal napoletano Koulibaly da parte dei tifosi dell'Atalanta, la società bergamasca ha condannato con durezza l'accaduto con un comunicato:

"Atalanta BC comunica che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza. Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l’immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate".

Un comunicato fatto con un po' di ritardo dalla Dea dopo che infatti negli ultimi anni i viola Dalbert e Vlahovic si erano presi gli insulti razzisti senza che la società dicesse niente.

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