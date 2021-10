Individuato il tifoso della Fiorentina che ha ululato a Koulibaly. Per lui daspo a tempo indeterminato

Come riporta Radio Bruno Toscana, la DIGOS ha individuato il tifoso che dalla Curva Fiesole ha insultato a stampo razzista il difensore del Napoli Koulibaly. Grazie alle immagini fornite ottimamente dalla Fiorentina, si è risaliti a un giovane tifoso di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Per lui adesso scatterà in automatico il procedimento penale e il DASPO a tempo indeterminato dalle partite della Fiorentina inflitto dalla società viola

INTANTO MANCINI CRITICA LA FIORENTINA