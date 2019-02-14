Il Manchester vuole Koulibaly, ma il Napoli spara alto. Se salta vira su Milenkovic
Secondo quanto scrive il giornale inglese Daily Mirror, il primo obiettivo del Manchester United per la difesa è è Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli piace da tempo ai Red Devils, ma ha un prez...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 11:44
Secondo quanto scrive il giornale inglese Daily Mirror, il primo obiettivo del Manchester United per la difesa è è Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli piace da tempo ai Red Devils, ma ha un prezzo molto alto dato che il Napoli per lui chiede almeno 100 milioni di euro. L'alternativa, più economica è quella di andare a prendere Nikola Milenkovic dalla Fiorentina.