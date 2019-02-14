Il Manchester vuole Koulibaly, ma il Napoli spara alto. Se salta vira su Milenkovic

Secondo quanto scrive il giornale inglese Daily Mirror, il primo obiettivo del Manchester United per la difesa è è Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli piace da tempo ai Red Devils, ma ha un prez...

A cura di Redazione Labaroviola 14 febbraio 2019 11:44

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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