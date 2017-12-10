Koulibaly: "È un buon pareggio perchè la Fiorentina è una squadra pericolosa. Oggi era difficile vincere"

Kalidou Koulibaly ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport:"Siamo due partite che non vinciamo, tutti vogliamo vedere il Napoli vincere, ma è un buon pareggio perchè la Fiorentina stava bene ed in...

Kalidou Koulibaly ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport:

"Siamo due partite che non vinciamo, tutti vogliamo vedere il Napoli vincere, ma è un buon pareggio perchè la Fiorentina stava bene ed in fiducia. Era una squadra molto pericolosa, noi abbiamo fatto il nostro ma era difficile. Ci mancava il gol per sbloccarci ma dobbiamo andare avanti. In allenamento è molto difficile per me, loro (Insigne e Mertens, ndr) sono sempre furbi e mi conoscono bene. Quello che ci manca è l'intensità sul campo, dobbiamo ritrovare quella che avevamo ad inizio campionato e ci faceva fare gol molto facilmente. E' una questione di pochi giorni, una settimana per lavorare ci fa bene, ci ritroveremo. Ho sempre fiducia nei miei attaccanti, loro ci fanno sognare"

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