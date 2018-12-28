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Pioli: “Sul razzismo la penso come Ancelotti, bisogna agire. Se capitasse a noi...”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, in sala stampa ha toccato anche il tema caldo di questi giorni legato agli episodi di razzismo verso Koulibaly in Inter-Napoli:“Domani giusto giocare? No se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2018 16:51
Pioli: “Sul razzismo la penso come Ancelotti, bisogna agire. Se capitasse a noi...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, in sala stampa ha toccato anche il tema caldo di questi giorni legato agli episodi di razzismo verso Koulibaly in Inter-Napoli:

“Domani giusto giocare? No secondo me è giusto. Chi fa queste azioni non è un tifoso. Nel 2018 sentire ancora cori razzisti è negativa. Si deve essere rigidi.

Se ci fermeremo in caso di razzismo? Si, dobbiamo agire se succede. I problemi vanno affrontati e se succede qualcosa allo stadio siamo tutti responsabili. Devono essere allo stadio solo i tifosi, e chi fa questo non lo è sono d’accordo con Ancelotti”

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