Pioli: “Sul razzismo la penso come Ancelotti, bisogna agire. Se capitasse a noi...”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, in sala stampa ha toccato anche il tema caldo di questi giorni legato agli episodi di razzismo verso Koulibaly in Inter-Napoli:“Domani giusto giocare? No se...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, in sala stampa ha toccato anche il tema caldo di questi giorni legato agli episodi di razzismo verso Koulibaly in Inter-Napoli:

“Domani giusto giocare? No secondo me è giusto. Chi fa queste azioni non è un tifoso. Nel 2018 sentire ancora cori razzisti è negativa. Si deve essere rigidi.

Se ci fermeremo in caso di razzismo? Si, dobbiamo agire se succede. I problemi vanno affrontati e se succede qualcosa allo stadio siamo tutti responsabili. Devono essere allo stadio solo i tifosi, e chi fa questo non lo è sono d’accordo con Ancelotti”

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