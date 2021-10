Koulibaly: “Domenica partita complicata. Abbiamo perso perché il pensiero era già al Franchi”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ieri ai microfoni di Sky Sport. Ha analizzato la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca, ammettendo che i calciatori erano già con il pensiero verso la sfida di domenica alle 18.00 a Firenze. Le sue parole:

“La sconfitta di stasera ci fa male, ma ora testa al campionato. Dovremmo pedalare parecchio per riuscire a qualificarci. Ci siamo innervositi. Il loro allenatore in seconda ci ha infastidito parecchio. Potevamo fare molto meglio, abbiamo una squadra che può lottare contro chiunque. Questa partita ci ha insegnato tanto. C’è molta delusione nello spogliatoio, tutti volevano vincere. c’è rammarico. Da domani dobbiamo capire cosa non ha funzionato e cosa migliorare anche in vista della partita di domenica contro la Fiorentina. Secondo me abbiamo pensato alla gara di domenica al Franchi ed è sbagliato. Se giochiamo con la testa altrove andiamo in difficoltà.”

