Sconcerti: "Chiesa rischia la Nazionale. La differenza con la questione Adl-Koulibaly.."

Il noto giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti è tornato a parlare del momento difficile attraversato da Federico Chiesa nel corso del suo intervento a Radio Marte. L’occasione è il parallelo con...

Il noto giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti è tornato a parlare del momento difficile attraversato da Federico Chiesa nel corso del suo intervento a Radio Marte. L’occasione è il parallelo con un giocatore del Napoli: “ Quando ADL ha voluto tenere Koulibaly, ha avuto ragione perché non gli si è svalutato. Ancora per averlo servono cifre sopra i 150 milioni. Discorso opposto Federico Chiesa, lui sì che ha avuto il calo E sta anche rischiando la Nazionale”.