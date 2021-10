Buu razzisti ai tre africani del Napoli: Koulibaly furibondo sfida i tifosi della Fiorentina

Nulla cambia. E probabilmente nulla cambierà fino quando le regole del gioco non verranno applicate a tutta la loro forma. Pochi scellerati hanno rivolto cori di scherno e diversi “buu” ai tre giocatori africani del Napoli mentre rientravano negli spogliatoi. Ad essere insultati Anguissa, Osimhen e Koulibaly. I primi due hanno preferito il sorriso quasi a volersi prendere gioco di quella gente. Koulibaly invece è andato su tutte le furie: “A chi hai detto scimmia, a me? Se hai il coraggio vieni a dirmelo in faccia” ha urlato con tono minaccioso il difensore senegalese. l’episodio lo ha contrariato molto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

