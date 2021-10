Nardella: “Incontro tra Koulibaly e il tifoso? Grande messaggio contro le discriminazioni razziali”

Dario Nardella, sindaco di Firenze e della città metropolitana di Firenze, è intervenuto alla manifestazione Florence Biennale, per confermare la sua diretta partecipazione all’organizzazione di un incontro tra Kalidou Koulibaly ed il tifoso che lo aveva insultato. Ecco le sue parole: “Ringrazio la Fiorentina ed il Napoli per la loro collaborazione e la lotta che entrambe fanno al razzismo, stiamo lavorando tutti per permettere un incontro tra il giovane tifoso viola e Koulibaly. Sarebbe un grande messaggio, non solo per Firenze, da sempre una città contro ad ogni forma di discriminazione razziale, ma anche per tutto il calcio italiano. Siamo in contatto con il ragazzo ed il suo legale per permettere che questo incontro possa avvenire davvero”

LEGGI ANCHE: