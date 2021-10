Gazzetta, cori razzisti a Koulibaly: tifoso razzista in Fiesole identificato, Daspo di 5 anni

Identificato dalla Digos il responsabile dei cori razzisti urlati contro Koulibaly. Gli investigatori hanno individuato un uomo di 30 anni, residente nella provincia di Firenze. Il tifoso è stato denunciato per atti di discriminazione razziale e ha ricevuto un Daspo di 5 anni, durata massima prevista per chi è incensurato; lo stesso tifoso è stato segnalato alla Fiorentina per l’adozione di provvedimenti relativi alle violazioni del regolamento d’uso dello stadio. Sono state estrapolate immagini delle telecamere dello stadio che hanno ripreso il settore della curva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

