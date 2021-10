Labaro Moviola: il pareggio del Napoli è irregolare, Lozano è già in area. Non c’è rosso a Quarta

Fiorentina-Napoli: la Moviola. Arbitra Sozza di Seregno, al VAR Aureliano. Questi gli episodi:

Al 36’ rigore ineccepibile il rigore fischiato da Sozza per il fallo di Quarta su Osimhen. Il fischietto di Seregno giudica una Dogso genuina l’intervento del difensore argentino poichè cerca di giocare il pallone e danneggia Osimhen con la classica “ancata”. Giallo giusto seppur “a rischio rosso”.

Sull’esecuzione non c’è la carica di Insigne poichè Dragowski, sulla ribattuta, viene anticipato dal capitano partenopeo nel in una “palla libera” e non c’è fallo.

Il problema però è un altro: da monitorare Lozano al momento della battuta che pare già essere dentro l’area di rigore al momento del tiro, traendo così un vantaggio. In questi casi, essendo i difensori viola in posizione corretta, la ripresa di gioco doveva portare una punizione indiretta nel punto dell’infrazione a favore della Fiorentina e conseguente annullamento del gol. Aureliano al VAR, sbagliando, non ravvisa la netta infrazione.

Gabriele Caldieron

