Bargiggia duro su Commisso: "Ingaggiare Prandelli è roba da presidente del Borgorosso!"
Paolo Bargiggia attacca il presidente Commisso dopo la sconfitta contro il Benevento
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2020 20:15
Dopo la sconfitta rimediata contro il Benevento, Paolo Bargiggia ha espresso la propria opinione sulla situazione in casa Fiorentina attraverso il proprio account Twitter attaccando duramente il presidente Commisso. Ecco il tweet apparso nel profilo del giornalista di Mediaset: "Pensavo che Commisso portasse idee nuove e lungimiranza. Ma ingaggiare Prandelli che ha smesso di essere un allenatore vero dopo l’ultimo Mondiale in Azzurro è roba da presidente del Borgorosso!".
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